China revisará exportaciones tecnológicas relacionadas con TikTok de acuerdo con la ley: funcionario

PEKÍN, 15 sep (Reuters) - El Gobierno chino revisará y aprobará los asuntos relacionados con las exportaciones de tecnología de TikTok y la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la ley, dijo el lunes en Madrid un funcionario del regulador chino del ciberespacio.

China no llegará a un acuerdo con Estados Unidos a expensas de sus propios principios y de los intereses de las empresas chinas, afirmó el principal negociador comercial del país, Li Chenggang, tras las conversaciones comerciales con la delegación estadounidense.

Las dos partes alcanzaron un consenso marco básico para resolver los asuntos relacionados con TikTok a través de la cooperación, dijo Li. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo Editado en español por Javier Leira)