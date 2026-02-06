China revoca condena a muerte de un canadiense por tráfico de drogas

China revocó la condena a muerte de un ciudadano canadiense acusado por tráfico de drogas, informó el viernes una fuente gubernamental de Canadá a la AFP, en un posible signo de distensión diplomática entre ambos países

Canadá "está al tanto de una decisión emitida por el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China en el caso del señor Robert Schellenberg", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Thida Ith, en un comunicado enviado a la AFP

La condena a muerte de Robert Lloyd Schellenberg por presunto tráfico de drogas se impuso en 2019, durante un periodo de fuertes tensiones diplomáticas tras el arresto en Vancouver de la directora financiera de la empresa Huawei, Meng Wanzhou, en virtud de una orden estadounidense

El arresto de Wanzhou enfureció a Pekín, que detuvo a dos canadienses —Michael Spavor y Michael Kovrig— por cargos de espionaje. Ottawa condenó esos arrestos como represalia

Schellenberg fue detenido por cargos de narcotráfico en 2014. Las autoridades chinas lo condenaron posteriormente a muerte, al considerar indulgente su pena de 15 años de prisión

Tras la revocación de la condena, Ith dijo que el ministerio "seguirá prestando servicios consulares al señor Schellenberg y a su familia"

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitó China en enero como parte de su esfuerzo global por ampliar los mercados de exportación de Canadá y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos en medio de las tensiones con el presidente Donald Trump

El gobierno canadiense no comentó si la diplomacia durante la visita de Carney influyó en la decisión del tribunal chino en el caso de Schellenberg

Wanzhou, Spavor y Kovrig fueron liberados en 2021