China rodea Taiwán en un enorme despliegue militar

Por Yimou Lee, Joe Cash y Liz Lee

TAIPÉI/PEKÍN, 30 dic (Reuters) -

China disparó cohetes en aguas de Taiwán, presentó nuevos buques de asalto y desestimó la posibilidad de una intervención de Estados Unidos y sus aliados para bloquear cualquier ataque futuro de Pekín para hacerse con el control de la isla, en sus juegos de guerra más extensos hasta la fecha.

Como parte de las maniobras para ensayar un bloqueo, el Mando del Teatro Oriental de China realizó 10 horas de ejercicios con fuego real, lanzando cohetes en aguas al norte y al sur de la isla de gobierno democrático.

Unidades navales y aéreas chinas también simularon ataques contra objetivos marítimos y aéreos y realizaron ejercicios antisubmarinos alrededor de la isla, mientras los medios de comunicación estatales difundían imágenes en las que se hacía alarde de la superioridad tecnológica y militar de Pekín y de su capacidad para tomar Taiwán por la fuerza si es necesario. Bautizados como "Misión Justicia 2025", los ejercicios comenzaron 11 días después de que Estados Unidos anunciara un paquete de armamento récord de 11.100 millones de dólares para Taiwán.

DISUADIR A "FUERZAS EXTERNAS"

Por primera vez, los militares chinos afirmaron que los simulacros tenían como objetivo disuadir la intervención exterior.

"Cualquier fuerza externa que intente intervenir en la cuestión de Taiwán o interferir en los asuntos internos de China se dará de bruces contra las murallas de hierro del Ejército Popular de Liberación de China", dijo el lunes la Oficina de Asuntos de Taiwán.

Pekín también ha intensificado su retórica sobre Taiwán en las semanas transcurridas desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió que un hipotético ataque a la isla podría desencadenar una respuesta militar de Tokio.

El líder chino, Xi Jinping, ascendió la semana pasada a general al comandante del Mando del Teatro Oriental, que supervisa las operaciones para Taiwán, una medida que, según los analistas, sirve para apuntalar la preparación militar para el combate tras una purga en la cúpula.

"China no solo tiene una gran superioridad numérica, sino también cualitativa en armamento y, probablemente, en entrenamiento", dijo Lyle Goldstein, director del programa para Asia del grupo de expertos estadounidense Defense Priorities.

"Esta es una carrera armamentística que Taiwán no puede ganar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a los simulacros el lunes, hablando de su relación con Xi y diciendo que China ha llevado a cabo ejercicios navales alrededor de Taiwán durante 20 años.

Los simulacros de esta semana, la sexta gran ronda de juegos de guerra desde 2022, fueron los más grandes por área y los más cercanos hasta ahora a Taiwán.

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA

Un alto cargo de seguridad de Taiwán dijo a Reuters que China parecía estar simulando atacar objetivos terrestres, como el sistema de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, un sistema de artillería móvil con un alcance de unos 300 kilómetros que podría alcanzar objetivos costeros en el sur de China.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo en un mensaje en Facebook que las tropas de primera línea estaban preparadas para defender la isla, pero que Taipéi no pretendía agravar la situación.

Los medios de comunicación estatales chinos difundieron una serie de carteles propagandísticos, entre ellos uno titulado "Martillos de la justicia" que mostraba a Lai aplastado por un martillo que golpeaba el sur de la isla mientras otro golpeaba su norte.

Los periódicos chinos también destacaron el primer despliegue del buque de asalto anfibio Tipo 075. Zhang Chi, académico de la Universidad Nacional de Defensa de China, dijo que el buque puede lanzar simultáneamente helicópteros de ataque, lanchas de desembarco, tanques anfibios y vehículos blindados.

Taiwán se encuentra junto a rutas comerciales clave de transporte marítimo y aéreo; unos 2,45 billones de dólares en comercio se mueven a través del estrecho de Taiwán cada año; el espacio aéreo sobre la isla es un conducto entre China, la segunda economía más grande del mundo, y los mercados de rápido crecimiento de Asia oriental y sudoriental.

Un informe del Pentágono publicado la semana pasada afirmó que el ejército estadounidense creía que China se estaba preparando para poder ganar una lucha por Taiwán en 2027, año del centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación.

(Información de Joe Cash en Pekín y Yimou Lee en Taipéi; redacción de Joe Cash; edición de Lincoln Feast y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier López de Lérida)