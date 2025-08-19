China saluda "dinámica positiva" de acercamiento con India

Las relaciones entre China e India están en una "dinámica positiva" hacia la cooperación, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su par indio en Nueva Delhi, según un comunicado divulgado el martes.

Los dos países más poblados del mundo son rivales que compiten por influencia en el sur de Asia y tuvieron un mortal enfrentamiento fronterizo en 2020.

India también integra la alianza de seguridad Quad, junto a Estados Unidos, Australia y Japón, considerada un contrapeso ante China.

Pero ante la turbulencia comercial y geopolítica provocada por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, ambos países han buscado enmendar sus relaciones.

En sus conversaciones del lunes con el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, Wang dijo que los dos países deberían "verse uno al otro como socios y oportunidades, y no como adversarios o amenazas".

Citó la reanudación del "diálogo en todos los niveles" y la "manutención de la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas" como evidencia de que las relaciones bilaterales están en una "dinámica positiva de volver a la senda de la cooperación".

Wang tiene previsto también reunirse con el primer ministro Narendra Modi durante su visita de tres días.

Según la prensa india, Modi podría visitar China en las próximas semanas, lo que sería su primer viaje a ese país desde 2018.

Las relaciones entre los dos vecinos mejoraron desde octubre, cuando Modi y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en Rusia por primera vez en cinco años.