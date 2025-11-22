China saluda un "éxito en una situación difícil" en la COP30 (jefe negociador a la AFP)

El proyecto de acuerdo de la conferencia climática de Belém (COP30) es un "éxito en una situación difícil", declaró este sábado el jefe negociador chino, Li Gao, a la AFP.

"Logramos este éxito en una situación muy difícil, lo que demuestra que la comunidad internacional desea mostrar solidaridad y realizar esfuerzos conjuntos para abordar el cambio climático", declaró antes del inicio de la asamblea de clausura de la COP30.

Los casi 200 países negociadores en Belém cerraron fuera de plazo dos semanas de negociaciones con una declaración en la que omiten hablar de combustibles fósiles y mencionan en cambio las políticas medioambientales en el comercio, uno de los puntos que Pekín quería abordar.

