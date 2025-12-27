China sanciona a 20 empresas estadounidenses por la venta de armas a Taiwán

China anunció nuevas sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, incluida una filial de Boeing, por la reciente venta de armas de Washington a Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama.

Estados Unidos es desde hace tiempo el mayor proveedor de armamento de Taiwán, a pesar de que China la considera parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para controlarla.

Taipéi afirmó este mes que Washington había aprobado una venta de armamento por valor de 11.000 millones de dólares, en lo que sería uno de los mayores paquetes armamentísticos para la isla.

China criticó el acuerdo y anunció el viernes nuevas sanciones contra la filial de fabricación de armamento de Boeing, el gigante aeroespacial Northrop Grumman y otras compañías.

Las empresas parecen tener poca o ninguna actividad comercial en China y algunas ya fueron sancionadas anteriormente por Pekín.

Ahora se les prohibirá a las entidades chinas trabajar con esas empresas y se congelarán sus activos en el país.

Las ventas de armas "violan el principio de una sola China (...) y dañan gravemente la soberanía y la integridad territorial de China", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Boeing y Northrop Grumman no respondieron a las solicitudes de comentarios de la AFP.

China también sancionó a diez ejecutivos del sector, prohibiéndoles la entrada al país, incluidas las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao.