China sanciona a 20 empresas y entidades japonesas por vínculos militares

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes controles de exportación contra 20 entidades japonesas, incluidas la agencia espacial y la empresa Mitsubishi, a las que acusa de ayudar a fortalecer la capacidad militar de Japón.

El ministerio incluyó a otras 20 entidades japonesas, como Subaru, a una "lista de vigilancia" para controlar su exportación de "productos de doble uso".

"Las anteriores medidas apuntan a restringir la 'remilitarización' de Japón y sus ambiciones nucleares, y son completamente legítimas, razonables y legales", aseguró el ministerio chino en un comunicado.

"Las acciones legales chinas apuntan a un pequeño número de entidades japonesas, con medidas relevantes dirigidas a productos de doble uso, y no impactan los (intercambios) económicos normales y el comercio entre China y Japón", agregó.

Aclaró que "las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen de qué preocuparse".

Las empresas podrán solicitar ser retiradas de la lista de vigilancia si cooperan con los términos chinos de verificación.

China ha intensificado la presión sobre su vecino desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que Tokio podría reaccionar militarmente a un ataque contra Taiwán, la isla de gobierno autónomo que Pekín considera como parte de su territorio.

China anunció en febrero una prohibición a la exportación de productos de "doble uso", que tienen potenciales aplicaciones militares.