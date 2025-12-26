China sanciona a empresas de defensa y particulares de EE. UU. por la venta de armas a Taiwán

PEKÍN, 26 dic (Reuters) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció el viernes sanciones contra 10 particulares y 20 empresas de defensa estadounidenses, entre ellas la sucursal de Boeing en St. Louis, por la venta de armas a Taiwán.

Las medidas congelan todos los activos que las empresas y particulares tengan en China y prohíben a organizaciones y particulares nacionales hacer negocios con ellos, según el ministerio.

También se prohíbe la entrada en China a las personas incluidas en la lista de sanciones, añadió el ministerio. (Reporte de redacción de Pekín; Edición de Joe Bavier; editado en español por Tomás Cobos)