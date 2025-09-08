China sanciona a un diputado japonés por "esparcir falacias" e interferir en sus asuntos internos

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores chino ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra el parlamentario de la cámara baja japonesa Seki Hei, al que ha acusado de "esparcir falacias" sobre múltiples asuntos, especialmente territoriales, y de socavar la soberanía china interfiriendo en sus asuntos internos.

"Ha difundido durante mucho tiempo falacias sobre cuestiones como Taiwán, las islas Diaoyu, la historia, Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y ha visitado abiertamente el santuario de Yasukuni", enumera el comunicado publicado en la web de la cartera diplomática acerca de las actividades de Seki Hei, nacido en la región china de Sichuán y conocido también por su nombre chino, Shi Ping.

Con estas actuaciones, defiende el Ministerio chino, Seki Hei "ha violado gravemente el espíritu de los cuatro documentos políticos chino-japoneses y el principio de 'una sola China'" en Taiwán, en referencia, en primer lugar, a la Declaración Conjunta China-Japón de 1972, el Tratado de Paz y Amistad China-Japón de 1978, la Declaración Conjunta China-Japón de 1998 y una declaración conjunta sobre el avance de las relaciones en 2008.

De este modo, reza el documento, "ha interferido gravemente en los asuntos internos de China y ha socavado gravemente la soberanía y la integridad territorial de China".

Las sanciones impuestas, que ya son efectivas, incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de que "cualquier individuo u organización en China participe en cualquier transacción o cooperación con él", la no expedición de ningún visado ni a él ni a sus familiares directos, y la prohibición de la entrada a China, "incluidos Hong Kong y Macao".