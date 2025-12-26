China se compromete a controlar la producción de acero durante el período 2026-2030

PEKÍN, 26 dic (Reuters) - China anunció el viernes que seguirá regulando la producción de acero crudo y prohibirá añadir nueva capacidad ilegal entre 2026 y 2030.

En 2021, el mayor productor y consumidor de acero del mundo puso fin al crecimiento de la producción de acero crudo como parte de un plan para limitar las emisiones de carbono.

El control obligatorio de la producción también se produjo cuando el consumo nacional de acero se vio afectado por una prolongada recesión del mercado inmobiliario, que dejó a la industria plagada de exceso de capacidad.

En los 11 primeros meses de 2025, la producción de acero crudo de China cayó un 4% respecto al año anterior, con lo que el total anual sigue camino de caer por debajo de 1.000 millones de toneladas, por primera vez en seis años.

"La industria de materias primas, incluido el acero, se enfrenta actualmente al problema de un equilibrio insuficiente entre la oferta y la demanda", dijo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el planificador estatal, en un comunicado.

"La industria de materias primas necesita profundizar en la reforma de la oferta durante el Decimoquinto Plan Quinquenal (2026-2030)... se promueve la supervivencia del más apto", añadió.

Desde 2023, las exportaciones chinas de acero han sido sólidas, compensando en parte la caída de la demanda interna. Pero han provocado una reacción proteccionista en todo el mundo, con la imposición de barreras comerciales por parte de un número creciente de países que afirman que los productos baratos de China perjudican a los fabricantes locales.

El 12 de diciembre, Pekín desveló un plan para implantar un sistema de licencias a partir de 2026 con el fin de regular las exportaciones de unos 300 artículos relacionados con el acero.

