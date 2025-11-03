China se compromete a defender los intereses de seguridad compartidos con Rusia

(Agrega detalles, citas y contexto)

3 nov (Reuters) - El primer ministro chino, Li Qiang, dijo el lunes a su par ruso, Mijaíl Mishustin, de visita en el país, que Pekín desea reforzar la cooperación con Moscú y defender los intereses de seguridad compartidos.

En las conversaciones mantenidas en la ciudad china de Hangzhou, Li describió a Rusia y China como "buenos vecinos y buenos socios que confían el uno en el otro".

"China está dispuesta a reforzar el alineamiento de las estrategias de desarrollo con Rusia y a ampliar la cooperación en diversos campos", declaró Li según la cadena nacional china CCTV.

Mishustin se encuentra realizando una visita de dos días a China que, según la agencia TASS, incluirá conversaciones con el presidente Xi Jinping el martes en Pekín.

Se espera que las conversaciones se centren en la cooperación económica y tecnológica, mientras Rusia intenta hacer frente a las sanciones occidentales por su guerra en Ucrania y China se enfrenta a fricciones en sus relaciones con Estados Unidos en materia de comercio y tecnología.

Li y Mishustin celebraron la última reunión periódica de jefes de gobierno entre Rusia y China en agosto de 2024, cuando el primer ministro chino elogió el "nuevo vigor" y la "vitalidad" de los lazos mutuos.

El Kremlin dijo el viernes que concede una importancia "muy grande" a la visita de Mishustin, pero no precisó si el presidente Vladimir Putin enviaría un mensaje a Xi a través de su primer ministro.

Putin y Xi firmaron una alianza "sin límites" en febrero de 2022. Desde entonces, Moscú ha recurrido a Pekín para mitigar el impacto de las sanciones, destacando el récord del comercio bilateral, el aumento de las liquidaciones en yuanes y la profundización de la cooperación energética.