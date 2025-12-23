China se compromete a intensificar la renovación urbana y estabilizar el mercado de la vivienda en 2026

Por Liangping Gao y Ryan Woo

PEKÍN, 23 dic (Reuters) -

China intensificará la renovación urbana y los esfuerzos para estabilizar su mercado inmobiliario en 2026, al comienzo de su nuevo Plan Quinquenal (2026-2030), según el informe de una conferencia sobre política de vivienda publicado el martes.

La conferencia, celebrada en Pekín los días 22 y 23 de diciembre, definió las principales tareas de desarrollo de la vivienda para el periodo del Plan Quinquenal, y calificó el próximo año de punto de partida crítico para la aplicación de la política, según el informe publicado por el canal oficial del Ministerio de Vivienda.

Uno de los principales focos de atención será la "vigorosa puesta en marcha de la renovación urbana", junto con los esfuerzos para estabilizar el mercado inmobiliario, prevenir y mitigar los riesgos y mejorar la oferta de viviendas asequibles.

El sector inmobiliario chino, antaño un motor crucial del crecimiento, ha experimentado un declive persistente desde mediados de 2021, a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno de apuntalar el sector. La debilidad de las ventas de viviendas y la caída de los precios han lastrado la confianza de los consumidores y los propietarios, ya que alrededor del 70% de la riqueza de los hogares está vinculada al sector inmobiliario.

Las promotoras también se han enfrentado a problemas de liquidez. China Vanke (000002.SZ) dijo el lunes que había obtenido la aprobación para ampliar el periodo de gracia para el reembolso de un bono de 2.000 millones de yuanes (US$284,2 millones) que vencía el 15 de diciembre.

En cuanto a la estabilización del mercado, las autoridades indicaron que las políticas se adaptarían a las condiciones locales para gestionar la oferta y reducir las existencias. Las medidas incluyen la renovación de pueblos urbanos y el apoyo a los gobiernos locales en la compra de viviendas existentes para su uso como viviendas asequibles.

Las autoridades también afirmaron que China impulsaría un cambio hacia la venta de viviendas nuevas terminadas, para que "los compradores puedan ver lo que están adquiriendo".

En el documento se incluye un compromiso para reforzar el mecanismo de "lista blanca de proyectos", un programa respaldado por el Gobierno en virtud del cual los responsables locales proponen proyectos residenciales paralizados para su financiación bancaria acelerada, y se insta a los gobiernos municipales a hacer pleno uso de su discrecionalidad para ajustar y optimizar las políticas inmobiliarias.

(Reporte de Liangping Gao, Yukun Zhang y Ryan Woo; edición de Shri Navaratnam y Michael Perry; editado en español por Tomás Cobos)