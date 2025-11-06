LA NACION

China se declara dispuesta a explorar acuerdos comerciales y de inversión con la UE

PEKÍN, 6 nov (Reuters) -

El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que el país está dispuesto a explorar la posibilidad de diversos acuerdos comerciales y de inversión con la Unión Europea.

He Yadong, portavoz del Ministerio, dijo en rueda de prensa que ambas partes comparten "amplios intereses comunes y un enorme espacio para la cooperación".

El comentario siguió a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, el martes, quien dijo a su homólogo estonio en Pekín que China estaba dispuesta a negociar y firmar un acuerdo de libre comercio con el bloque. (Información de Joe Cash; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

