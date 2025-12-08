China se encamina a importaciones de soja récord en 2025 por compras a Brasil, tregua comercial con EE. UU.

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 dic (Reuters) - Las importaciones de soja de China alcanzaron su nivel más alto en noviembre desde 2021, mostró el lunes un cálculo de Reuters basado en datos de aduanas, con las llegadas de todo el año a punto de batir un récord en medio de fuertes compras a América del Sur y una tregua comercial con Estados Unidos.

El principal comprador de soja del mundo ingresó 8,11 millones de toneladas métricas en noviembre, dijo la Administración General de Aduanas, un 13,4% más que los 7,15 millones de toneladas del año anterior.

En los 11 primeros meses del año, las importaciones chinas de soja aumentaron un 6,9% respecto al año anterior, hasta 103,79 millones de toneladas, según los datos aduaneros. Los envíos de noviembre descendieron un 14,5% respecto a octubre.

"Las importaciones de soja en noviembre se situaron ligeramente por debajo de nuestras expectativas", dijo Rosa Wang, analista de la consultora agrícola JCI, con sede en Shanghái.

"De cara a (todo el año) 2025, esperamos que las importaciones de soja de China alcancen una cifra récord -potencialmente superior a 110 millones de toneladas- impulsadas por las fuertes compras comerciales de Brasil, así como por las llegadas de soja estadounidense".

Las importaciones chinas de soja han batido récords de mayo a octubre de este año, ya que los compradores aumentaron fuertemente las compras sudamericanas, temiendo un déficit si continuaba la guerra comercial con Washington, lo que contribuyó posteriormente a un exceso de oferta.

"Los inventarios de soja y harina de soja en las trituradoras nacionales son actualmente altos, lo que añade presión de venta", dijo Wang Wenshen, analista de Sublime China Information.

Wang estimó que las importaciones de diciembre podrían alcanzar los 8,6 millones de toneladas, lo que elevaría las importaciones de todo el año a un récord de unos 112 millones de toneladas métricas.

China, que durante meses había rechazado la soja estadounidense en medio de un tenso enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín, ha incrementado sus compras recientemente tras las conversaciones mantenidas a finales de octubre entre los líderes de ambos países en Corea del Sur.

El comprador estatal de grano COFCO ha liderado las compras, reservando alrededor de 2,7 millones de toneladas de soja estadounidense desde finales de octubre, según datos del Departamento de Agricultura estadounidense.

Los recientes acuerdos siguen estando muy por debajo del objetivo de 12 millones de toneladas fijado por la Casa Blanca para finales de año, pero el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pareció la semana pasada retrasar la fecha límite hasta finales de febrero.

China aún no ha confirmado oficialmente el volumen ni el calendario.

(Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)