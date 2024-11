China se prepara para más rivalidad con eeuu bajo una presidencia de trump

Por Laurie Chen

PEKÍN, 6 nov (Reuters) - Mientras el republicano Donald Trump declaraba su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y derrota a la demócrata Kamala Harris, China se prepara para cuatro años más de amarga rivalidad entre superpotencias en materia de comercio, tecnología y seguridad.

Trump demostró fortaleza en amplias áreas del país al obtener una mayor proporción de votos en todo el país que hace cuatro años, según las urnas. Analistas chinos dijeron que, si bien esperaban una retórica más encendida y unos aranceles potencialmente paralizantes por parte de Trump, algunos dijeron que su política exterior aislacionista podría conceder a Pekín un vacío para expandir su influencia global. "Pekín anticipó una carrera reñida en las elecciones estadounidenses. Aunque la victoria de Trump no es el resultado preferido de China y genera preocupación, no es del todo inesperada", dijo Tong Zhao, investigador principal de la Carnegie Endowment for International Peace (Fundación Carnegie para la Paz Internacional).

"Es probable que los dirigentes chinos se esfuercen por mantener una apariencia de relación personal cordial con Trump, al tiempo que intensifican sus esfuerzos por proyectar el poder y la fuerza de China." Da Wei, director del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad Tsinghua de Pekín, dijo que la victoria de Trump "puede suponer un desafío relativamente grande para las relaciones chino-estadounidenses", basándose en sus propuestas políticas de campaña y en las acciones de su anterior mandato. "Debido a la alta imprevisibilidad de Trump, creo que es difícil para China decir que hay un plan totalmente formado para hacer x cuando Trump llegue al poder. También depende de qué políticas implemente la administración Trump".

La amenaza arancelaria de trump trump ha propuesto aranceles a las importaciones chinas superiores al 60% y poner fin al estatus de nación comercial más favorecida de china, y los analistas dicen que la perspectiva de una guerra comercial ha inquietado a los líderes chinos.

China vende bienes por valor de más de 400.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos y cientos de miles de millones más en componentes para productos que los estadounidenses compran en otros países.

"Pekín desconfía especialmente de una posible reactivación de la guerra comercial bajo Trump, sobre todo porque China se enfrenta actualmente a importantes desafíos económicos internos", dijo Zhao. "China también espera que Trump acelere el desacoplamiento de las tecnologías y las cadenas de suministro, una medida que podría amenazar el crecimiento económico de China e impactar indirectamente en su estabilidad social y política." Como respuesta, es probable que China intensifique su impulso hacia una mayor autosuficiencia tecnológica y económica, así como que sienta más presión para reforzar los lazos económicos con países como Rusia, añadió.

