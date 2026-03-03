China se prepara para un menor crecimiento y combate el exceso de capacidad

Por Kevin Yao

PEKÍN, 3 mar (Reuters) - Se espera que la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China muestre tolerancia ante un crecimiento económico ligeramente más lento este año, lo que abriría la ‌puerta a esfuerzos mayores, aunque no decisivos, ‌para frenar ⁠el exceso de capacidad industrial y reequilibrar la economía dependiente de las exportaciones.

La mayoría de los analistas esperan que el informe del primer ministro, Li Qiang, el 5 de marzo, primer día de la reunión, anuncie un objetivo de crecimiento de entre ​el 4,5% ⁠y el 5%, al ⁠tiempo que se compromete a impulsar tanto el consumo como la inversión en industrias de alta tecnología.

Se espera que el 15º plan quinquenal ​de China, que establece los objetivos estratégicos y las políticas para 2026-2030 y se dará a conocer ese mismo día, reafirme este objetivo ‌dual y contradictorio.

"Los dirigentes económicos intensificarán sus esfuerzos para estimular el consumo, al tiempo que ​seguirán haciendo hincapié en las nuevas fuerzas productivas impulsadas por la ​tecnología", dijo un asesor económico que espera que el objetivo se modifique a un rango, y que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema.

ES POCO PROBABLE QUE CHINA RESUELVA POR COMPLETO LAS CONTRADICCIONES POLÍTICAS

Este doble compromiso tiene décadas de antigüedad, pero Pekín ha tenido mucho más éxito en la expansión de su vasto complejo industrial que en el sector del consumo, convirtiendo a China en una poderosa potencia manufacturera que domina las cadenas de suministro estratégicas y le ​da influencia en la intensificación de la rivalidad con Estados Unidos y sus aliados.

El crecimiento del 5% de China el año pasado se ha logrado en gran medida gracias a un superávit comercial de 1,2 billones de ⁠dólares, mientras que el consumo interno se ha quedado rezagado.

Este modelo de crecimiento ha alimentado una deuda insostenible, inversiones derrochadoras, presiones deflacionistas y un exceso de capacidad industrial. Pero a Pekín le resulta ‌difícil renunciar por completo a él en un momento de tensiones geopolíticas intensificadas que exigen un mayor grado de autosuficiencia en industrias clave como los semiconductores y la aeronáutica, en las que China sigue por detrás de Estados Unidos.

"Es evidente que existe cierta tensión entre estas dos agendas, por lo que esperaremos al plan quinquenal completo para aclarar qué equilibrio alcanzará el liderazgo", afirmaron los analistas de Capital Economics en una nota.

"Ese equilibrio determinará cuánto se avanza en la lucha contra el exceso de capacidad y la deflación en los próximos años".

UN OBJETIVO MÁS BAJO PUEDE OFRECER FLEXIBILIDAD

Un objetivo de crecimiento más flexible daría a los dirigentes ‌económicos margen para llevar a cabo algunas reformas estructurales dolorosas, como acelerar los esfuerzos iniciados el año pasado para frenar la capacidad industrial y contener ⁠las guerras de precios en diversos sectores.

Las expectativas de que Pekín pueda fijar el objetivo de crecimiento de este año como un rango surgieron ‌después de que aproximadamente dos tercios de los gobiernos provinciales de China rebajaran sus propias ambiciones, aunque en algunos casos eso solo ⁠significara cambiar la redacción de "por encima" a "alrededor".

Cantón, la mayor economía provincial del país, fijó su objetivo de ⁠crecimiento para 2026 en un 4,5-5%, frente al "alrededor del 5%" de 2025. Jiangsu, la segunda más grande, fijó un objetivo del 5%, frente al "por encima del 5%" del año pasado.

"Si se confirma, esto indicaría una mayor disposición por parte de los responsables de política económica a tolerar un crecimiento más lento pero más sostenible, en lugar de depender de estímulos de inversión financiados con deuda que corren el riesgo de exacerbar los desequilibrios entre la oferta ‌y la demanda", dijo Michelle Lam, economista de Société Générale para la región ​de Gran China.

Los analistas de Morgan Stanley se encuentran entre los que esperan que el objetivo se mantenga sin cambios en torno al 5%. Estiman que la media ponderada de los objetivos provinciales será del 5,1%, frente al 5,4% del año pasado.

Afirman que "Pekín valora el afianzamiento de la confianza" y que el primer año de un nuevo plan quinquenal "no es momento para titubear".

