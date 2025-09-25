China señala que las compras de soja estadounidense dependen de la eliminación de aranceles

PEKÍN, 25 sep (Reuters) - Estados Unidos debe eliminar lo que China califica de aranceles irrazonables y crear las condiciones para ampliar el comercio bilateral, dijo el jueves un portavoz del Ministerio de Comercio chino al ser preguntado si el país compraría soja estadounidense.

China, el mayor comprador mundial de soja, aún no ha reservado ningún cargamento de soja estadounidense de su cosecha de otoño, según los operadores, y ha optado por el suministro sudamericano.

Los agricultores estadounidenses podrían perder miles de millones de dólares en ventas de soja debido a la tensión comercial no resuelta que ha paralizado las exportaciones a China.

Li Chenggang, alto negociador comercial chino, se reunió el lunes con líderes políticos y empresariales del Medio Oeste de Estados Unidos, donde se cosecha la mayor parte de la soja del país, lo que indica que la segunda mayor economía del mundo podría comprar parte de la soja estadounidense antes de unas conversaciones comerciales más amplias.

Sin embargo, el desacuerdo sobre los detalles técnicos parece estar complicando las negociaciones, y los funcionarios comerciales chinos y estadounidenses tienen previsto reunirse de nuevo en el Tesoro de Estados Unidos el jueves.

"En lo que respecta al comercio de soja, Estados Unidos debería tomar medidas positivas para cancelar los aranceles irrazonables y crear las condiciones necesarias para ampliar el comercio bilateral", dijo en rueda de prensa He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio. (Reporte de Joe Cash y Ryan Woo Edición en español de Javier López de Lérida)