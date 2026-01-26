China Sinochem dice: ha propuesto una solución para poner fin al conflicto de gobernanza con Pirelli

ROMA, 26 ene (Reuters) - La china Sinochem, accionista mayoritaria de Pirelli, dijo el lunes que había presentado una "solución estructurada" para poner fin a una disputa de gobernanza con el inversor italiano Camfin

El anuncio se hizo mientras el Gobierno evalúa opciones para limitar la influencia de Sinochem sobre Pirelli, o incluso convertirla en accionista pasivo, en un intento de facilitar la expansión del fabricante de neumáticos en Estados Unidos.

Sinochem, controlada por Pekín, es el mayor accionista de Pirelli, con una participación del 34,1%, mientras que Camfin, el vehículo del empresario italiano Marco Tronchetti Provera, posee una participación del 25,3%, con planes para aumentarla hasta el 29,9%.

Sinochem dijo en un comunicado que había presentado una "propuesta estructurada y bien fundamentada basada en herramientas corporativas estándar y ampliamente utilizadas (...) con el objetivo de abordar tanto el marco de gobernanza de Pirelli como las preocupaciones relativas a los requisitos regulatorios de EEUU si los hubiera"

Camfin y la propia Pirelli se quejan de que tener a una empresa china como principal accionista supone un obstáculo para la expansión del grupo en Estados Unidos, a medida que Washington endurece las restricciones a la tecnología china en el sector del automóvil.

Sinochem dijo que espera que su propuesta sea "evaluada de forma neutral con auténtico espíritu de cooperación por otras partes implicadas", sin dar detalles de su solución.

Una persona cercana al asunto dijo que la solución pasaba por escindir algunos activos de Pirelli en una entidad corporativa separada para distanciar esas actividades del inversor chino de la empresa.

En respuesta a la declaración de Sinochem, Camfin, sin embargo, dijo que la solución propuesta perjudicaría el modelo de negocio y el desarrollo tecnológico de Pirelli y aún así no ayudaría a la empresa a cumplir con la normativa estadounidense sobre vehículos conectados.

Camfin dijo que había presentado su propia propuesta y seguía abierta a discutir una solución.

(Reporting by Giuseppe Fonte in Rome and Valentina Za in Milan; editing by Gavin Jones and Paul Simao)