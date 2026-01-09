China Sinograin realizará su cuarta subasta de soja a medida que se acercan envíos de EEUU

PEKÍN, 9 ene (Reuters) -

La china Sinograin subastará 1,1 millones de toneladas métricas de soja importada el 13 de enero, su primera venta del año y la cuarta desde el mes pasado, mientras el acopiador estatal trabaja para hacer espacio para los envíos estadounidenses.

La venta ofrecerá soja producida entre 2022 y 2025, informó el Centro Nacional de Comercio de Granos en un comunicado.

En diciembre, Sinograin ofreció un total de 1,5 millones de toneladas, medio millón de toneladas en cada una de las tres subastas, pero los precios promedio y las tasas de liquidación de las subastas disminuyeron en rondas sucesivas, lo que refleja una menor demanda. Los operadores habían indicado que esperaban que se liberaran aproximadamente 4 millones de toneladas en el ciclo actual de subastas.

Pekín ha incrementado las compras de soja estadounidense a pesar de un exceso de oferta interna impulsado por llegadas récord desde América del Sur y una demanda débil.

Las compras totales de China de la última cosecha estadounidense se estiman ahora entre 8,5 y casi 10 millones de toneladas, según operadores y analistas, lo que representa hasta el 80% de los 12 millones de toneladas métricas que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Pekín se comprometió a comprar para fines de febrero.

La soja estadounidense sigue siendo más cara que la soja brasileña recién cosechada, aunque su prima se ha reducido debido al fortalecimiento del real brasileño y al debilitamiento del dólar estadounidense, dijeron analistas. (Información de Ethan Wang, Ella Cao y Ryan Woo; editado en español por Javier Leira)