China suspende algunos aranceles a EE. UU., pero la soja aún paga tarifas elevadas

PEKÍN, 5 nov (Reuters) -

China suspenderá durante un año los aranceles adicionales del 24% que impuso a productos estadounidenses en abril, al tiempo que mantendrá los gravámenes del 10% introducidos también en respuesta a los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles su Gabinete.

La comisión arancelaria del Consejo de Estado también anunció que eliminará los aranceles de hasta el 15% que impuso a ciertos bienes agrícolas estadounidenses a partir del 10 de noviembre, en referencia a un comunicado de marzo en el que se detallaban los productos que el principal comprador agrícola del mundo comenzaría a gravar a la importación.

Pero el recorte sigue dejando a los compradores chinos de soja enfrentados a aranceles del 13%, incluido un arancel base preexistente del 3%. Los operadores dicen que eso hace que los envíos estadounidenses sigan siendo demasiado caros para los compradores comerciales en comparación con las alternativas brasileñas.

Antes de que Trump asumiera el cargo en 2017 y comenzara la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, la soja era, con mucho, la principal exportación estadounidense a China, con el mayor comprador agrícola del mundo comprando 13.800 millones de dólares del alimento básico en 2016.

Pero China se ha abstenido en gran medida de comprar cosechas estadounidenses este año, lo que ha costado a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en exportaciones perdidas. En 2024, China compró aproximadamente el 20% de su soja a Estados Unidos, frente al 41% en 2016, según los datos aduaneros.

Los inversores a ambos lados del Pacífico respiraron aliviados la semana pasada cuando Trump se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, aliviando los temores de que las dos mayores economías del mundo pudieran abandonar las conversaciones destinadas a resolver una guerra arancelaria que ha interrumpido las cadenas de suministro mundiales.

Mientras que Trump y la Casa Blanca se apresuraron a publicar sus impresiones sobre la reunión, la parte china no se movió inmediatamente para proporcionar un resumen detallado de lo que había acordado.

La empresa estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense el día antes de la cumbre, un acto que los analistas atribuyeron a un gesto de buena voluntad que señalaba el deseo de Pekín de evitar una escalada desestabilizadora de las tensiones comerciales.

Algunos agentes del mercado expresaron sus dudas de que el comercio de soja volviera pronto a la normalidad.

"No esperamos que la demanda de China vuelva al mercado estadounidense con este cambio", dijo un operador de una empresa de comercio internacional.

Brasil es más barato que EE. UU. e incluso compradores no chinos están tomando cargamentos brasileños. (Información de Joe Cash, Ethan Wang y Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de Jamie Freed y Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)