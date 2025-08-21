China suspende las importaciones de aves de corral argentinas

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 21 ago (Reuters) -

China ha suspendido las importaciones de productos avícolas argentinos 20 de agosto, apenas cinco meses después de levantar una prohibición de dos años.

El aviso de suspensión, publicado en un sitio web de aduanas, no indicaba el motivo de la medida ni cuánto tiempo se mantendría la suspensión.

Las autoridades aduaneras no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Pekín también tiene prohibidas las importaciones de aves de corral y productos afines de su mayor proveedor, Brasil, desde mayo, y las de España este mes, al observar las autoridades brotes de gripe aviar en ambos países.

La prohibición de dos años a las aves de corral argentinas se produjo tras la detección de gripe aviar altamente patógena en las aves de corral comerciales del país.

"Esta decisión puede ayudar a sostener los precios de algunos productos avícolas, ya que China ha restringido las importaciones de algunos proveedores importantes", dijo Pan Chenjun, analista de proteínas animales de Rabobank en Hong Kong. "Sin embargo, su impacto general (en los precios) es probablemente limitado debido al actual excedente chino de carne de ave y a las continuas dificultades financieras del sector."

China importa principalmente productos avícolas como patas de pollo, alas de pollo y trozos de pollo sin deshuesar.

Las importaciones chinas de carne de ave de enero a julio ascendieron a 226.013 toneladas métricas, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos aduaneros. (Información de Ella Cao, Lewis Jackson y la redacción de Pekín; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)