China suspende por un año el control ampliado de las exportaciones de tierras raras

PEKÍN, 7 nov (Reuters) -

China suspendió una serie de medidas de control de las exportaciones que impuso el 9 de octubre, incluida la ampliación de las restricciones sobre algunos materiales y equipos de tierras raras, así como materiales para baterías de litio y materiales superduros, informó el viernes el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Las suspensiones entraron en vigor inmediatamente y se aplicarán hasta el 10 de noviembre de 2026, según el Ministerio.

El anuncio confirmó y formalizó un acuerdo alcanzado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, una tregua comercial el mes pasado. Tanto la Casa Blanca como el Ministerio de Comercio de China habían dicho que habría un anuncio próximamente. (Información de Xiuhao Chen y Ryan Woo; edición de Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)