China suspende prohibición de exportar tres metales raros a EE. UU.

China anunció el domingo la suspensión de una prohibición de exportar a Estados Unidos los metales raros galio, antimonio y germanio, en una nueva señal de distensión entre los dos países.

Esta regulación, que bloqueaba la exportación de esos tres metales raros, componentes críticos de los semiconductores, queda suspendida hasta el 27 de noviembre de 2026, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

Las restricciones, adoptadas en diciembre de 2024, estaban dirigidas a los bienes denominados de doble uso, que pueden ser utilizados con fines civiles y militares.

El anuncio es una nueva señal de buena voluntad por parte de Pekín tras el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, el 30 de octubre en Corea del Sur.

Ese encuentro permitió disipar meses de tensiones que han golpeado la economía mundial.

Las restricciones a la exportación de esos metales raros se habían convertido en un foco de disputa entre Pekín y Washington, ya que ambos países compiten por la hegemonía tecnológica mundial y son esenciales para la industria moderna.

El galio, utilizado principalmente en los circuitos integrados, los LED y paneles fotovoltaicos, es considerado por la Unión Europea como una materia prima crítica.

En cuanto al germanio, es esencial para las fibras ópticas y el infrarrojo, mientras que el antimonio se emplea en semiconductores, baterías y retardantes de llamas.

China es un importante productor mundial de esos metales raros.

El Ministerio de Comercio, en el breve comunicado del domingo, también anunció la flexibilización de las restricciones sobre la exportación de productos de doble uso relacionados con el grafito.

