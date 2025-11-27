China.-SUST.- Ascienden a 44, incluido un bombero, los muertos en el incendio de varios rascacielos en Hong Kong

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La cifra de víctimas mortales en el incendio de este miércoles en varios rascacielos de Hong Kong ha ascendido a 44, incluido un bombero, según han comunicado las autoridades en la madrugada de este jueves en una rueda de prensa en la que han afirmado que los Bomberos han controlado el fuego en cuatro torres y siguen intentándolo en otras tres.

"El Departamento de Bomberos ha atendido a 100 víctimas. 40 de ellas han sido halladas muertas en el lugar de los hechos", ha afirmado el subjefe del servicio de Ambulancias, Chow Wing Yin, que ha señalado que un bombero "ha muerto en la operación" de extinción y rescate y que cuatro de los heridos trasladados desde el incendio han fallecido.

En una comparecencia conjunta con representantes de la Policía y Bomberos y retransmitida por éstos, Chow ha agregado que las heridas de 45 de los afectados han sido clasificadas como "serias", mientras que siete bomberos han resultado heridos, aunque "su condición es estable".

En cuanto a la situación en los rascacielos, el subjefe de Bomberos, Chan Hing Yung, ha informado de que de las ocho torres residenciales del complejo afectado, llamado Wang Fuk Court, el fuego ha sido controlado en cuatro de ellas, mientras que una permanece a salvo y los agentes intentan controlar las llamas en las tres restantes.

Asimismo, ha indicado que las operaciones se están centrando en los niveles más bajos, con los rescatistas actuando entre los pisos 3º y 13º y los agentes de extinción centrándose en los 5º a 18º. Al lugar de los hechos se han desplazado 196 camiones de bomberos y 98 equipos de rescate, así como más de 1200 bomberos y personal de rescate", ha destacado.

TRES CARGOS DE UNA CONSTRUCTORA QUE HIZO UNA REFORMA, DETENIDOS

En esta rueda de prensa ha comparecido también el superintendente de la Policía de la región Nuevos Territorios --la mayor de Hong Kong--, Chung Lai Yi, quien ha informado de la detención de tres personas relacionadas con la empresa constructora de los rascacielos tras el descubrimiento de varios elementos que no cumplirían con la normativa vigente de prevención de incendios.

Las autoridades sospechan que "la película protectora en el exterior del edificio (...), la tela impermeabilizante y la tela plástica no cumplen con las normas de prevención de incendios", ha señalado, indicando que el primer elemento, hallado también en el único edificio a salvo de las llamas, es "muy inflamable (y) tiene el potencial de acelerar la propagación del incendio".

En el marco de la investigación, que, según ha reiterado Chung, continúa, "tres responsables de la constructora", en concreto, "dos directores y un consultor", han sido detenidos de madrugada.

"No descartamos que la película protectora sea la causa de la rápida propagación del incendio", ha agregado, afirmando que "fue instalada por una empresa constructora para reparar el edificio". "La Policía tiene motivos para creer que el responsable de la constructora provocó el incendio y que este se propagó rápidamente", ha asegurado, añadiendo que ya "no se puede frenar".