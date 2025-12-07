China.- Termina la votación en Hong Kong con un leve aumento de participación sobre el mínimo de 2021

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press)

El periodo de votación en las elecciones legislativas de este domingo en Hong Kong ha concluido con una participación solo ligeramente más elevada que la registrada hace cuatro años, que terminaron con un mínimo histórico de participantes.

Según los datos proporcionados por el Consejo Legislativo en su página web, a solo una hora del cierre de los comicios, un 31,4% de votantes han acudido a los colegios electorales. Se trata de un punto y dos décimas por encima del 30,2% con el que terminaron las elecciones de hace cuatro años, dominadas como ahora por la presencia de candidatos dirigidos por China, con nula presencia opositora.

Como entonces, las elecciones están marcadas por un absoluto control de Pekín, que ha provocado la apatía del electorado. Las autoridades también han perseguido minimizar el impacto del catastrófico incendio del 26 de noviembre en el complejo residencial Wang Fuk, que dejó 159 muertos y ha puesto en tela de juicio el sistema de edificación del territorio, uno de sus grandes alardes.

El sistema político de Hong Kong vuelve a basarse estas elecciones en la idea de que "solo los patriotas" pueden presentarse a los comicios, tal y como sucedió durante las elecciones locales del año 2023 con el respaldo del Partido Comunista de China. Así, Pekín busca afianzar su control sobre la antigua colonia británica a pesar de las críticas vertidas por las voces críticas y la comunidad internacional, que ven una vulneración de los derechos y libertades fundamentales.

Las autoridades de Hong Kong han extendido este ambiente recatado a los medios de comunicación hasta el punto de que este pasado sábado, tal y como ha informado la agencia Bloomberg, agencias y periódicos internacionales con corresponsalía en el territorio fueron convocados a una reunión donde fueron advertidos de que no divulgaran "información falsa ni campañas de desprestigio".