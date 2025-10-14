China toma medidas contra las unidades del constructor naval surcoreano Hanwha vinculadas a EE.UU.

Por Liz Lee, Yukun Zhang y Heejin Kim

PEKÍN/SEÚL, 14 oct (Reuters) -

China anunció el martes sanciones contra cinco filiales estadounidenses del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean,

en un escenario de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, lo que provocó una fuerte caída de las acciones de la empresa.

La medida, anunciada por el Ministerio de Comercio chino, se produce el día en que China y Estados Unidos adicionales a los buques de ambos países, aunque China ha eximido a los buques de su construcción.

Las organizaciones y particulares de China tienen prohibido realizar transacciones, cooperar o realizar actividades relacionadas con estas entidades de Hanwha, dijo el ministerio en un comunicado.

"Las filiales de Hanwha Ocean relacionadas con Estados Unidos han ayudado y apoyado las actividades de investigación pertinentes del Gobierno estadounidense, poniendo así en peligro la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", dice el comunicado, sin dar más detalles.

Hanwha no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

En agosto, Hanwha anunció una inversión adicional de US$5000 millones en el astillero de Philly, que adquirió en 2024 por US$100 millones, después de que Corea del Sur se comprometiera a inyectar hasta US$150.000 millones para ayudar a Estados Unidos a reactivar su industria nacional.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos necesita la ayuda de sus aliados Japón y Corea del Sur para revitalizar el atribulado sector de la construcción naval, que va a la zaga de China, especialmente para la fabricación de buques de guerra.

El competidor nacional de Hanwha, HD Hyundai Heavy Industries, el mayor constructor naval del mundo, también está en conversaciones con múltiples empresas para adquirir astilleros estadounidenses, informó Reuters en septiembre.

Hanwha dirige un astillero en Shandong, China, que construye módulos de componentes de buques, según una presentación de la empresa. Hanwha suministra los módulos a su astillero de Corea del Sur para el montaje final, según la empresa.

Las acciones de Hanwha Ocean caían un 5,3% a las 0417 GMT después de que China anunciara las contramedidas.

Las acciones de HD Hyundai Heavy cayeron un 4,4%.

El Gobierno de Trump anunció a principios de este año planes para imponer tasas a los buques vinculados a China para aflojar el control de Pekín sobre la industria marítima mundial y reforzar la construcción naval estadounidense.

China contraatacó la semana pasada diciendo que impondría sus propias tasas portuarias a los buques vinculados a Estados Unidos el mismo día en que entraran en vigor las tasas estadounidenses.

China ha calificado de grave violación del derecho internacional y de las normas fundamentales de las relaciones internacionales las medidas de Estados Unidos contra su industria marítima, logística y de construcción naval. (Información de Liz Lee, Yukun Zhang y Heejin Kim; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)