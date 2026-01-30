China tomará "las medidas necesarias" para proteger a sus empresas, tras decisión sobre canal de Panamá

Pekín dijo este viernes que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger los intereses de sus empresas, horas después de que la Corte Suprema panameña anulara la concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings operaba dos puertos en el canal de Panamá.

"La parte china tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas", dijo en una rueda de prensa el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun.

CK Hutchison Holdings dijo previamente que el fallo del alto tribunal panameño "carece de base jurídica". Esa corte alegó que las leyes por las que se otorgó la concesión fueron "inconstitucionales".