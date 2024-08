China urge a una desescalada ante avances ucranianos en Rusia

China urgió el lunes a las partes implicadas en la guerra en Ucrania a rebajar la tensión en momentos en que las fuerzas de Kiev avanzan en la región fronteriza rusa de Kursk.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió a todas las partes implicadas a seguir "tres principios" para no agravar la situación.

Se trata de "no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego" del enfrentamiento, dijo el portavoz.

"China continuará manteniendo la comunicación con la comunidad internacional y desempeñando un papel constructivo para promover una solución política al conflicto", agregó el portavoz.

China se presenta como parte neutral en la guerra y afirma que no está enviando ayuda letal a ninguno de los bandos, a diferencia de Estados Unidos y otras naciones occidentales.

Sin embargo, China es un aliado político y económico de Rusia, y los miembros de la OTAN acusan a Pekín de "facilitador decisivo" de la guerra, que nunca ha condenado.

AFP