China: Xi a la nación, "la reunificación es imparable"

"La reunificación de nuestra patria, una tendencia de nuestros tiempos, es imparable", dijo el presidente chino en su mensaje, poco después de que Pekín anunciara el fin de los masivos ejercicios en torno a Taiwán, que incluyeron fuego real.

En los últimos años, subrayó Xi, China ha "superado numerosas dificultades y desafíos", pero sus capacidades económicas, tecnológicas y de defensa han mejorado.

En un discurso previo a su mensaje a la nación, el líder chino sostuvo que se espera que la economía del gigante asiático crezca "alrededor del cinco por ciento" en 2025, a pesar de la "presión" durante un año que describió como "muy inusual", según informaron medios estatales.

El anuncio se produjo durante el discurso de Xi en la víspera de Año Nuevo ante un importante órgano consultivo político, del que informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Dicha expansión anual estaría en línea con el objetivo oficial del gobierno y a la par con el crecimiento del cinco por ciento registrado en 2024.

La segunda economía más grande del mundo se ha visto sometida a una presión creciente en los últimos años, y la confianza del consumidor no se ha recuperado hasta ahora del desplome provocado por la pandemia de COVID-19.

La persistente crisis de deuda en el sector inmobiliario, el exceso de capacidad industrial y el agravamiento del conflicto comercial con Washington también han ensombrecido las perspectivas.

"Afrontamos los desafíos con decisión y nos esforzamos con diligencia, logrando con éxito los principales objetivos de desarrollo económico y social", declaró Xi en su discurso ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, según Xinhua.

"Se espera que la tasa de crecimiento alcance alrededor del cinco por ciento", añadió.

La mayoría de los expertos esperan que Pekín anuncie un objetivo de crecimiento económico similar para 2026 en una importante reunión política anual a principios de marzo.

Xi afirmó en su discurso posterior, transmitido a la nación, que China había "superado numerosas dificultades y desafíos" en los últimos años, pero que sus capacidades económicas, tecnológicas y de defensa habían mejorado.

"Muchos modelos de IA de gran tamaño han competido en una carrera hacia la cima, y se han logrado avances en la investigación y el desarrollo de nuestros propios chips", declaró Xi, según Xinhua.

China debería "centrarse en sus objetivos y tareas, impulsar la confianza y generar impulso para avanzar" el próximo año, afirmó.

Los datos publicados el miércoles ofrecieron una señal positiva para los responsables políticos, ya que la actividad fabril en diciembre se adentró en territorio expansivo, rompiendo una racha de ocho meses de contracción. (ANSA).