China: Xi en Tíbet, la disputa sobre sucesor de Dalai Lama

Tras el retiro de verano de los líderes comunistas en Beidaihe, Xi voló a la capital, Lhasa, para las celebraciones del 60 aniversario de la fundación de la región.

El líder instó a realizar esfuerzos conjuntos para escribir un capítulo espléndido en la modernización del país, de modo que la vasta región del lejano oeste se convierta en una realidad socialista, unida, próspera, civilizada, armoniosa y hermosa.

El informe de la agencia estatal de noticias Xinhua sobre las reuniones celebradas "con representantes de todos los grupos étnicos y clases sociales" en la vasta región de la meseta se hizo eco del mantra del líder más poderoso desde Mao Zedong, quien defendió el ambicioso objetivo de 2049 para el centenario de la República Popular: un país "próspero, moderno y socialista" que no deje atrás a sus provincias.

El Tíbet lo es aún más, dada la creciente controversia en torno al futuro del budismo y al sucesor del actual líder espiritual exiliado en la India, el XIV Dalai Lama, quien cumplió 90 años en julio.

El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, aclaró que su Oficina tiene la autoridad exclusiva para decidir la sucesión, de acuerdo con la creencia budista en la reencarnación.

En marzo, también declaró que "su sucesor reencarnado nacería en el mundo libre", es decir, fuera de China.

Pekín, que considera a la autoridad espiritual separatista, insiste en que "no tiene derecho" a representar a los tibetanos.

La cuestión es que el próximo líder espiritual será el primero en ser elegido desde la fundación de la República Popular, que afirma que el derecho de elección reside en la dinastía imperial Qing.

Según Pekín, un líder espiritual fiel podría calmar las indómitas tendencias autonomistas en Lhasa, donde las oraciones continúan en el Palacio de Potala a pesar de los esfuerzos de secularización.

Es improbable que una figura bendecida por el PCC sea aceptada por la comunidad religiosa tibetana.

El riesgo es que surjan dos Dalai Lamas, uno reconocido por Pekín y el otro por el gobierno tibetano en el exilio.

Una pesadilla para el liderazgo tibetano que debe evitarse.

Esa perspectiva también incluye la mejora de las relaciones con la India, tras los mortíferos enfrentamientos en la frontera del Himalaya, marcados por la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, a Nueva Delhi.

La última visita conocida de Xi al Tíbet fue en 2021, la primera de un presidente chino en 30 años, y se anunció solo después de su conclusión.

Pekín transformó el Tíbet en una administración provincial en 1965 tras la "liberación pacífica" de 1951, después de una breve y sangrienta guerra.

Al igual que en la vecina Xinjiang, de mayoría musulmana y de etnia uigur, el gobierno central puso en marcha proyectos de desarrollo en el Tíbet, manteniendo un férreo control y rechazando las acusaciones de represión por parte de activistas y grupos internacionales de derechos humanos.

Mientras, Pekín se prepara para el gran desfile militar del 3 de septiembre para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial: nuevos misiles hipersónicos y diversas armas desfilarán por la plaza de Tiananmen, otro paso de Pekín hacia la modernización socialista con características chinas.

