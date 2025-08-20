China y Afganistán mantienen conversaciones sobre minería y participación en la Franja y la Ruta

KABUL, 20 ago (Reuters) - China comunicó el miércoles a Afganistán que Pekín está interesado en explorar y extraer minerales en su país y quiere que Kabul se una de manera formal a su Iniciativa de la Franja y la Ruta, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores talibán afgano.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se encuentra de visita en Kabul y mantuvo conversaciones con su par en funciones de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, según informó el ministerio en un comunicado, en el que añadió que ambos países buscan ampliar la cooperación en una serie de ámbitos.

Wang dijo a Muttaqi que Pekín seguirá apoyando al gobierno afgano para lograr la paz y la estabilidad a largo plazo, según una lectura de la reunión publicada por la cancillería china.

China está dispuesta a profundizar en la confianza política mutua con Afganistán e intensificar la cooperación en ámbitos como el comercio y la agricultura, declaró Wang.

Asimismo, pidió a Afganistán que luche contra las fuerzas militantes y añadió que el estrechamiento de los lazos en materia de seguridad proporcionará una garantía a la cooperación económica bilateral.

"El señor Wang Yi también mencionó que China tiene la intención de iniciar actividades prácticas de minería este año", dijo la declaración afgana.

China fue el primer país en nombrar un embajador en Afganistán bajo el régimen talibán y ha tratado de desarrollar sus lazos con el grupo islamista de línea dura que tomó el control del país devastado por la guerra en 2021.

El empobrecido país, rico en yacimientos de litio, cobre y hierro, podría ofrecer una gran cantidad de recursos minerales para impulsar la seguridad de la cadena de suministro de Pekín, según los analistas.

