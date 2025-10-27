China y Australia desean mantener lazos estables a pesar de las tensiones y la rivalidad

PEKÍN, 27 oct (Reuters) - China y Australia procuraron el lunes mantener sus lazos a pesar de las tensiones por los encuentros militares en el mar de China Meridional y la rivalidad en la región Asia-Pacífico, mientras el primer ministro australiano, Anthony Albanese, describía a ambas partes como "amigas".

China está dispuesta a construir una asociación más estable y estratégica con Australia, dijo el primer ministro, Li Qiang, a Anthony Albanese al margen de una cumbre del Sudeste Asiático en Malasia, según la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Albanese visitó China en julio para reparar unos lazos que se habían tensado hasta casi el punto de ruptura bajo el anterior Gobierno australiano y prometió mantener abiertos los canales de comunicación y buscar áreas de cooperación, evitando al mismo tiempo los "malentendidos".

Las relaciones entre China y Australia muestran actualmente una tendencia positiva, dijo Li a Albanese en su reunión en Kuala Lumpur, informó Xinhua. La semana pasada, ambas partes intercambiaron reproches por un encuentro entre sus ejércitos en el mar de China Meridional, cuya mayor parte reclama Pekín como territorio propio.

Australia dijo que un caza chino lanzó bengalas cerca de uno de sus aviones patrulla, lo que llevó a Pekín a quejarse de que Camberra estaba tratando de encubrir una "intrusión" en el espacio aéreo chino.

"Dejé clara mi postura de que se trataba de un incidente que preocupaba a Australia", dijo Albanese a la prensa tras su reunión con Li.

En febrero, Australia también criticó las acciones de un caza chino por "inseguras y poco profesionales", al decir que había lanzado bengalas a menos de 30 metros de un avión de patrulla marítima, también en el mar de China Meridional.

