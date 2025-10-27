LA NACION

El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi declaró el lunes que se alcanzó un "consenso" con

China y EE.UU. alcanzan un "consenso" para resolver disputas comerciales
China y EE.UU. alcanzan un "consenso" para resolver disputas comerciales

Damian Dovarganes - AP

El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi declaró el lunes que se alcanzó un "consenso" con Estados Unidos para resolver las disputas comerciales, informaron los medios estatales de Pekín.

“A través de las conversaciones económicas y comerciales de Kuala Lumpur, ambas partes (...) llegaron a un consenso marco sobre soluciones recíprocas a los problemas económicos y comerciales actuales”, afirmó Wang a Marco Rubio, según un resumen de su conversación telefónica publicado por la cadena estatal CCTV.

Negociadores de ambas potencias buscan ultimar los detalles de un acuerdo sobre aranceles y otras cuestiones comerciales espinosas antes de la reunión prevista el jueves entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

