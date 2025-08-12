China y EEUU chocan en la ONU por el Canal de Panamá

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos y China se enzarzaron el lunes por el Canal de Panamá en las Naciones Unidas, donde la nación norteamericana alegó que la influencia de Beijing sobre la vía fluvial podría amenazar el comercio y la seguridad global, y China calificó las acusaciones estadounidenses como un pretexto para tomar el canal.

El enfrentamiento tuvo lugar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la neutralidad del canal y la propiedad de su país sobre la vía fluvial que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

Panamá ostenta la presidencia del consejo este mes, y Mulino presidía una reunión sobre los desafíos a la seguridad marítima. El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, informó a los miembros que estos desafíos incluyen la piratería, el robo a mano armada, el crimen transnacional y los ciberdelincuentes que aprovechan la inteligencia artificial para atacar puertos donde hay "mínima ciberseguridad, máxima exposición".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a Panamá bajo los reflectores incluso antes de ganar las elecciones de su país el año pasado, al insinuar que Estados Unidos debería considerar retomar el Canal de Panamá y acusar a Panamá de ceder influencia a China.

Estados Unidos construyó el canal a principios del siglo XX mientras buscaba formas de facilitar el tránsito de embarcaciones comerciales y militares entre sus costas. El control de la vía fluvial se transfirió a Panamá en 1999 en virtud de un tratado firmado en 1977 por el presidente estadounidense Jimmy Carter.

El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, enfatizó al consejo que "Panamá ha gestionado el canal de manera congruente y efectiva, haciendo contribuciones significativas al transporte marítimo y al comercio global".

"China siempre ha respetado la neutralidad permanente del canal y apoya firmemente a Panamá en la salvaguarda de su soberanía sobre el canal para garantizar su apertura y operación fluida", afirmó.

La embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, quien habló después, expresó preocupación por la “influencia desproporcionada” de China sobre el área del Canal de Panamá, "especialmente sobre la infraestructura crítica y las operaciones portuarias".

Aludiendo a sus reclamos en el Mar de China Meridional, afirmó que "los expansivos e ilegales reclamos marítimos de China y sus acciones agresivas demuestran su amenaza a la seguridad marítima y al comercio".

Dijo que Estados Unidos rechaza estos reclamos y apoya a los países que se oponen a ellos.

"La influencia de China en el área del canal no es un riesgo sólo para Panamá y Estados Unidos, sino más bien una amenaza potencial para el comercio y la seguridad global", expresó Shea.

Estados Unidos ha presionado a China para que el operador de puertos (con sede en Hong Kong) en ambos extremos del canal venda esos intereses a un consorcio estadounidense que incluye a BlackRock Inc.

Panamá ha rechazado vehementemente una toma de control del canal, pero en abril, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Panamá y acordó con Mulino intensificar la coordinación de seguridad. El acuerdo también otorga a las tropas estadounidenses acceso a instalaciones aéreas y navales estratégicas en la nación centroamericana, lo que provocó grandes protestas en la capital de Panamá.

Fu pidió la palabra para responder a las acusaciones de Shea después de que todos los miembros del consejo hablaron, esta vez arremetiendo contra el gobierno estadounidense.

"La fabricación de mentiras y ataques infundados de Estados Unidos contra China no son más que un pretexto para buscar el control del canal", señaló.

El enviado chino calificó a Estados Unidos y su despliegue de armas ofensivas en el área del Mar de China Meridional como "el mayor perturbador de la paz y la estabilidad" en la región, y acusó al gobierno estadounidense de exacerbar los riesgos para la seguridad marítima global.

"China se opone firmemente a la coerción económica y las prácticas de intimidación, y exhorta a Estados Unidos a dejar de fabricar rumores, mentiras y crear problemas", manifestó Fu.

Murillo declaró posteriormente que quería enfatizar la soberanía de Panamá en términos de la propiedad del canal y el tratado multilateral que rige su administración. Calificó la neutralidad del canal como la única y mejor defensa ante cualquier amenaza específica o global.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.