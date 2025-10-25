China y EE.UU. comienzan nuevas negociaciones comerciales en Malasia

China y Estados Unidos comenzaron este sábado en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales, informó la prensa estatal del gigante asiático antes de la esperada reunión de la próxima semana entre sus dos líderes en Corea del Sur.

Las dos mayores economías del mundo tratan de evitar una nueva escalada de su guerra arancelaria, con la vista puesta en el encuentro que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, el jueves.

El Ministerio de Comercio de Pekín anunció previamente que el vice primer ministro He Lifeng encabezaría una delegación hasta el lunes en Kuala Lumpur para mantener conversaciones con Estados Unidos.

"Las delegaciones china y estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales", aseguró la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente estadounidense ha dejado claro que espera cerrar un "buen" acuerdo con China y poner fin a la contienda comercial, a pesar de que amenazó con cancelar la reunión con Xi que se celebrará al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comienza el 31 de octubre.

Pekín anunció este mes mayores restricciones sobre la importante industria de las tierras raras, clave para la tecnología y la defensa, lo que llevó al magnate republicano a prometer aranceles del 100% sobre los bienes chinos como represalia.

Los dos países también comenzaron a cobrar tasas de llegada a sus barcos.

