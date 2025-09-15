China y EE.UU. llegaron a un "marco básico de consenso" sobre TikTok, anuncian medios estatales chinos

China y Estados Unidos alcanzaron un "marco básico de consenso" sobre TikTok durante las negociaciones en Madrid, reportaron medios estatales chinos, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara el lunes un acuerdo para que la plataforma pase a manos estadounidenses.

Las partes alcanzaron "un marco básico de consenso para resolver de forma apropiada los problemas ligados a TikTok mediante la cooperación", declaró el representante de China para el comercio internacional, Li Chenggang, a la cadena estatal CCTV.

El vice primer ministro chino, He Lifeng, declaró a la agencia estatal Xinhua que su país "defenderá con decisión sus intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de las empresas de capital chino en el extranjero".

