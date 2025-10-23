China y EE.UU. sostendrán negociaciones comerciales en Malasia

China anunció el jueves que mantendrá en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos en Malasia después de una nueva escalada arancelaria entre las dos mayores economías mundiales.

"Según lo acordado por China y Estados Unidos, el vice primer ministro He Lifeng liderará una delegación a Malasia del 24 al 27 de octubre y mantendrá negociaciones económicas y comerciales con Estados Unidos", dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

Malasia acoge a partir del domingo la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que participará también el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después de varios meses de tregua, China y Estados Unidos volvieron a enfrentarse este mes en su batalla comercial después de que Pekín anunciara un mayor control en las exportaciones de tierras raras y de tecnologías relacionadas.

Trump respondió con la amenaza de imponer aranceles adicionales del 100% a todas las importaciones de China y con cancelar un encuentro con su par Xi Jinping previsto este mes en Corea del Sur.

Sin embargo, el mandatario republicano aclaró después que espera cerrar un "buen" acuerdo con China y terminar la guerra comercial.

Según el ministerio chino, las negociaciones en Malasia abordarán "cuestiones importantes vinculadas a las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos".

