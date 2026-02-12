China y México mantuvieron conversaciones en medio de tensiones comerciales por aranceles

Por Colleen Howe

PEKÍN, 12 feb (Reuters) - El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, se reunió el lunes en Pekín con el subsecretario de Industria y Comercio de México, Vidal Llerenas, en la primera ronda de conversaciones cara a cara desde que México impuso aranceles más elevados a las importaciones chinas, lo que provocó advertencias por parte de Pekín

Los dos países mantuvieron un profundo intercambio sobre las relaciones económicas y comerciales bilaterales y otras cuestiones, informó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado el jueves

México anunció en diciembre fuertes aumentos de los aranceles a China y otros países sin acuerdos de libre comercio con México, la mayoría de ellos de hasta un 35%. Los analistas interpretaron esta medida como un intento de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impuso importantes aranceles a los productos chinos

Los aranceles de México se aplican a miles de productos, entre ellos automóviles, piezas de automóviles, textiles, ropa, plásticos y acero

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los aranceles tienen por objeto aumentar la producción nacional y corregir los desequilibrios comerciales. Se espera que los aranceles tengan el mayor impacto en China, que es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos

El Ministerio de Comercio de China había advertido a México que "lo pensara dos veces" antes de imponer aranceles y dijo que tomaría medidas en respuesta para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, pero hasta ahora no ha anunciado contramedidas

Por otra parte, el principal fabricante de automóviles de China, BYD, dijo en 2024 que estaba considerando establecer una fábrica en México, aunque el FT informó en marzo que China estaba retrasando la aprobación de la planta por temor a la fuga de tecnología a Estados Unidos

Las conversaciones entre China y México se producen mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para revisar conjuntamente su acuerdo de libre comercio antes del 1 de julio

El principal negociador comercial de Estados Unidos ha afirmado que el pacto no está preparado para hacer frente al aumento de las exportaciones y las inversiones de economías no de mercado, como China, en la región, lo que sugiere que Estados Unidos podría presionar para que se establezcan normas más estrictas sobre los productos de origen chino en un nuevo acuerdo. Esto dificultaría a las empresas chinas utilizar México como base para exportar a Estados Unidos. (Reporte de Colleen Howe; edición de Christian Schmollinger y Jacqueline Wong; Editado en Español por Ricardo Figueroa)