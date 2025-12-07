China y Rusia completan su tercera ronda de maniobras antimisiles conjuntas en territorio ruso

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) -

Los Ejércitos de China y Rusia han llevado a cabo a comienzos de diciembre su tercera ronda conjunta de ejercicios antimisiles en suelo ruso, según ha informado este sábado el Ministerio de Defensa chino, que ha subrayado que las maniobras no han estado dirigidas contra ningún país ni han respondido a tensiones internacionales recientes.

"El ejercicio conjunto no tiene como objetivo a terceros ni guarda relación con la situación internacional y regional actual", ha insistido el Ejecutivo chino en un breve comunicado publicado en el sitio web del Ministerio.

Esta actividad tiene lugar después de que las dos potencias mantuvieran durante el mes pasado conversaciones sobre defensa antimisiles y estabilidad estratégica y tras otra ronda de ejercicios conjuntos de artillería y operaciones antisubmarinas en el Pacífico en agosto.

En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacaba a principios de octubre que las relaciones entre Moscú y Pekín "están a un nivel sin precedentes" y apostaba por "fortalecer aún más la asociación exhaustiva" entre ambos países, en un mensaje enviado a su homólogo de China, Xi Jinping, con motivo del 76.º aniversario de la fundación de la República Popular China.

Putin y Xi ya destacaron a principios de septiembre la relación "sin precedentes", al tiempo que apostaron por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin.