El ministro chino de Relaciones Exteriores afirmó el jueves que Pekín y Moscú crearon un "nuevo modelo" de relaciones entre grandes potencias, al acercarse el tercer aniversario de la invasión rusa de su vecina Ucrania.

"China y Rusia han establecido un nuevo modelo para las relaciones entre grandes potencias que es completamente diferente de la era de la Guerra Fría", declaró el ministro Wang Yi en conferencia de prensa. Agregó que la relación bilateral se sustenta sobre "la base del no alineamiento, la no confrontación y no atacar terceras partes".

