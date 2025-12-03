China y Rusia debaten sobre Ucrania y alcanzan "consenso" sobre Japón durante visita del ministro chino

PEKÍN, 3 dic (Reuters) - China y Rusia alcanzaron un "amplio consenso" en una serie de asuntos durante el viaje del ministro de Asuntos Exteriores chino a Moscú esta semana, en medio de esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania y mientras Pekín trata de recabar apoyos en una disputa con Tokio.

Pekín y Moscú deben "seguir coordinándose y cooperando, para someter con determinación las acciones provocadoras de las fuerzas de extrema derecha japonesas para socavar la paz y la estabilidad regionales y los intentos de remilitarización", dijo Wang Yi a su homólogo ruso Sergei Lavrov el martes, según un comunicado del ministerio chino publicado el miércoles.

Las declaraciones se producen en medio de la peor crisis diplomática entre Pekín y Tokio en años, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el mes pasado que un hipotético ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta de Tokio.

En una reunión separada, Wang y el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, "llevaron a cabo una alineación estratégica sobre cuestiones que afectan a Japón y alcanzaron un alto nivel de consenso", según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La visita de Wang coincidió con un viaje a Moscú del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

El Kremlin dijo que una reunión de cinco horas entre el presidente Vladimir Putin y los enviados estadounidenses no condujo a un compromiso sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Pekín seguirá desempeñando un papel constructivo en la resolución de la crisis ucraniana y mantendrá comunicaciones estratégicas con Moscú, dijo Wang a Lavrov y Shoigu, según el comunicado del ministerio.

El tema de Ucrania también surgió durante las recientes conversaciones de Wang con sus homólogos europeos, así como durante una llamada telefónica entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, a finales del mes pasado.

Xi dijo a Trump que China "espera que todas las partes sigan reduciendo diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible".

También se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, de viaje en China esta semana, hable de Ucrania con Xi, días después de que este recibiera calurosamente en París al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Reportaje de Xiuhao Chen y Joe Cash; Editado en español por Juana Casas)