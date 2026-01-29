China y SpaceX compiten por liderar centros de datos de IA en órbita

*

Por Laurie Chen

PEKÍN, 29 ene (Reuters) -

China planea lanzar centros de datos de inteligencia artificial basados en el espacio durante los próximos cinco años, según informaron los medios estatales el jueves, lo que supone un desafío para el plan de Elon Musk de desplegar centros de datos SpaceX en el espacio.

El principal contratista espacial de China, la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC, por sus siglas en inglés), se comprometió a "construir una infraestructura de inteligencia digital espacial de clase gigavatio", según un plan de desarrollo quinquenal citado por la cadena estatal CCTV.

Los nuevos centros de datos espaciales "integrarán capacidades de nube, periféricos y terminales (dispositivos)" y lograrán la "integración profunda de la potencia de cálculo, la capacidad de almacenamiento y el ancho de banda de transmisión", lo que permitirá procesar los datos de la Tierra en el espacio, según la CCTV.

La empresa estadounidense SpaceX espera utilizar los fondos de su exitosa salida a bolsa, prevista para este año y valorada en 25.000 millones de dólares, para desarrollar centros de datos orbitales de inteligencia artificial en respuesta a las limitaciones energéticas terrestres.

SpaceX tiene previsto lanzar satélites de centros de datos de IA alimentados con energía solar en los próximos dos o tres años, según dijo Musk en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la semana pasada.

"Es obvio que hay que construir centros de datos alimentados con energía solar en el espacio... El lugar más barato para instalar la IA será el espacio y eso será una realidad en dos años, tres como máximo", dijo Musk.

Según él, la generación solar en órbita puede producir cinco veces más energía que los paneles terrestres.

China también tiene previsto trasladar la carga energética del procesamiento de la IA a la órbita, utilizando centros de energía solar de "clase gigavatio" para crear una "nube espacial" a escala industrial para 2030, según un documento normativo de la CASC publicado en diciembre.

El documento identifica la integración de la energía solar espacial con la computación de IA como un pilar fundamental del próximo 15.º Plan Quinquenal, la hoja de ruta del desarrollo económico de China.

El plan de la CASC también se compromete a "lograr la operación de vuelos de turismo espacial suborbital y desarrollar gradualmente el turismo espacial orbital" en los próximos cinco años, según informó la CCTV.

China y Estados Unidos compiten por convertir la exploración espacial en un negocio comercialmente viable similar a la aviación civil, así como por ser los primeros en explotar las ventajas militares y estratégicas del dominio espacial. La CASC se ha comprometido a en una "potencia espacial líder en el mundo" para 2045.