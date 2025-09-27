LA NACION

China Zhao Xiaohong y el español José Ramón Soroiz ganan ex aequo la Concha de Plata a la mejor actuación en San Sebastián

La actriz china Zhao Xiaohong y el español José Ramón Soroiz ganaron este sábado ex aequo la Concha

La actriz china Zhao Xiaohong y el español José Ramón Soroiz ganaron este sábado ex aequo la Concha de Plata a la mejor actuación en el Festival de San Sebastián por sus papeles en "Jianyu laide mama" ("Su corazón late en una jaula") y "Maspalomas", respectivamente.

Zhao interpreta a una mujer que sale de la cárcel después de 10 años tras matar a su marido e intenta reconectar con un hijo que apenas la conoce, y Soroiz interpreta a un homosexual que vive lejos de su conservadora ciudad natal y se ve obligado a volver en la vejez para ingresar en una residencia.

