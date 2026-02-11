China Zijin lanzará en junio primera producción de litio del Congo a partir de yacimiento de Manono

Por Maxwell Akalaare Adombila

CIUDAD DEL CABO, 11 feb (Reuters) - La empresa china Zijin Mining iniciará en junio la primera producción de litio del Congo a partir del controvertido yacimiento de Manono y pasará inmediatamente a la exportación, anunció la empresa y la minera estatal Cominiere, lo que supone un paso importante en el impulso de Pekín para asegurarse más minerales críticos en África

Zijin había indicado anteriormente que la producción comenzaría en el primer trimestre de 2026, pero el martes comunicó a Reuters que junio refleja ahora la planificación actualizada

El yacimiento de Manono, uno de los mayores yacimientos de litio de roca dura sin explotar del mundo, es objeto de un arbitraje después de que la República Democrática del Congo cancelara el permiso de la empresa minera australiana AVZ

Reasignó parte del yacimiento a Manono Lithium, la empresa conjunta de Zijin con Cominiere. Zijin posee el 61%, mientras que Cominiere y el Estado congoleño poseen el resto

"Manono Lithium producirá sus primeras toneladas en junio y las exportaciones comenzarán inmediatamente después", declaró el director general de Cominiere, Alpha Monga Mwidia, al margen de la conferencia Mining Indaba celebrada en Ciudad del Cabo

AVZ se negó a hacer comentarios. Una fuente cercana a la empresa afirmó que se les había informado de que esta semana se habían realizado voladuras en el emplazamiento, cerca de una zona en la que AVZ todavía mantiene personal, lo que consideraba un problema de seguridad y procedimiento

Zijin se negó a revelar los volúmenes de producción o los objetivos de exportación para el primer año. Mwidia afirmó que las cifras no estaban disponibles de inmediato

El lanzamiento se produce en un momento en que los precios del litio siguen bajo presión tras una caída del 86% desde los máximos alcanzados a finales de 2022, impulsada por el acopio de reservas por parte de China y el aumento de la producción nacional

Estados Unidos ha estado tratando de redirigir el suministro congoleño hacia los mercados occidentales mediante contratos a corto plazo, desafiando el dominio tradicional de Pekín en África

En el marco de la empresa conjunta, toda la producción de la primera fase será vendida por Zijin, incluida la parte correspondiente a Cominiere

"Todo será comercializado o vendido por Zijin en nuestro nombre", dijo Mwidia, añadiendo que Cominiere no contribuyó a la financiación del proyecto, de aproximadamente US$1.000 millones, pero recibirá ingresos en función de su participación

Mwidia y Zijin afirmaron que el arbitraje de AVZ no afecta a los plazos y que las operaciones siguen cumpliendo con la legislación vigente

Por el contrario, KoBold Metals, respaldada por Estados Unidos, que posee los derechos sobre el lado opuesto del yacimiento, declaró a Reuters que no comenzará la construcción hasta que se resuelvan las cuestiones de propiedad

"El sistema occidental es diferente al oriental", afirmó Mwidia. "Los chinos son más pragmáticos"

Cominiere suministra 44 megavatios de energía al proyecto a través de su unidad Katamba Mining y tiene previsto ampliar la capacidad a 120 MW para el sector minero y las comunidades de acogida. (Reportaje de Maxwell Akalaare Adombila; edición de Veronica Brown y Chris Reese. Editado en español por Natalia Ramos)