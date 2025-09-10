China/EEUU.- China pide a EEUU dejar de "usar Taiwán" para "contener" a Pekín: "No dará resultado"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, ha pedido este miércoles a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, dejar de "usar Taiwán" en un intento por "contener" a Pekín, algo que "no dará resultado", tal y como ha expresado durante una videollamada entre las partes.

Dong, que ha señalado que ambos han mantenido una conversación "pragmática" y "constructiva", ha afirmado que la reunificación de China es "irrefrenable" y que cualquier "intento de interferir" en los asuntos interno del país está "destinado al fracaso".

Asimismo, ha defendido la "importancia" de las relaciones entre los Ejércitos de los dos países y ha apostado por una "mejora de los intercambios" de información.

"Debemos corregir nuestro entendimiento y definir nuestra relación para construir un vínculo estable y positivo, igualitario, pacífico y basado en la coexistencia y el respeto", ha apuntado el ministro chino, que ha hecho un llamamiento a evitar las confrontaciones y los conflictos, según un comunicado.

En este sentido, ha instado a "mantener una actitud abierta" y fomentar "la comunicación" para un mayor desarrollo de las relaciones entre los dos países.

Dong ha subrayado, además, que las partes "deben respetar los intereses mutuos y fundamentales", al tiempo que ha reafirmado su "compromiso a trabajar con terceros para lograr la estabilidad y la paz".

"Contener, disuadir e interferir en los asuntos de China nunca funcionará", ha subrayado, mientras que Hegseth ha recalcado que Estados Unidos "no busca conflicto alguno con China ni un cambio de régimen".

"Estados Unidos tiene intereses de vital importancia en la región de Asia-Pacífico, una zona prioritaria, y protegerá con resolución sus intereses", ha aseverado, al tiempo que ha calificado como "constructivas" las conversaciones.