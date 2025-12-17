China/Filipinas.- China acusa a Filipinas de "distorsionar la verdad" respecto a los incidentes en aguas en disputa

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de China ha acusado a las autoridades de Filipinas de "distorsionar la verdad" respecto a los incidentes registrados en las aguas que ambos se disputan en el mar de China Meridional, donde varios pescadores filipinos han resultado heridos recientemente.

El Gobierno chino ha defendido así sus "acciones" y las de su Guardia Costera, las cuales considera "legales, razonables, profesionales y contenidas" a pesar de las continuas críticas vertidas por Manila.

Así, el portavoz del Ministerio de Defensa, Jiang Bin, ha prometido "tomar todas las medidas necesarias en respuesta a los actos de provocación e incumplimiento" de las leyes por parte de las autoridades filipinas, según un comunicado.

"China posee, de forma indiscutible, la soberanía de las islas Nansha, lo que incluye el arrecife de Xianbin (conocido como Escoda en Filipinas). Esto se apoya en hechos históricos y tiene base legal. Filipinas, de forma premeditada y organizada, está acumulando barcos para introducirse de forma ilegal en esta zona", ha lamentado.

En este sentido, ha acusado a la tripulación de los buques filipinos de "tener una actitud arrogante" y llegar incluso a amenazar a los guardacostas chinos. "Las medidas que adopta china son necesarias para salvaguardar la soberanía y los derechos marítimos", ha continuado.

"Desde hace tiempo, Filipinas está creando incidentes en el mar, acusando a China y socavando la seguridad regional. Le pedimos que deje de intentar cambiar la percepción de la comunidad internacional sobre estos asuntos. Seguiremos tomando medidas contundentes para responder con resolución a cualquier acto de este tipo", ha apuntado.