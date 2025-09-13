China/Filipinas: Estados Unidos apoya a Filipinas y rechaza el plan chino de crear una reserva natural en aguas disputadas

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha evidenciado este viernes su apoyo a las autoridades de Filipinas en su oposición a la iniciativa de China de crear una reserva natural en el área de Scarborough Shoal, ubicada en el mar de China Meridional, y ha definido la propuesta como una fuente de inestabilidad en la región.

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha manifestado en un comunicado que esta decisión representa "otro acto coercitivo" por parte de Pekín para fortalecer sus amplias reclamaciones territoriales y marítimas en detrimento de países vecinos. Según Rubio, las acciones chinas en la zona disputada no hacen sino "socavar" de manera continuada la estabilidad regional.

En este contexto, Estados Unidos ha instado al Gobierno de China a acatar la decisión tomada unánimemente por el Tribunal Arbitral en 2016, que contemplaba que "China había impedido ilegalmente a los pescadores filipinos participar en la pesca tradicional en el arrecife de Scarborough, que es definitiva y jurídicamente vinculante para ambas partes".

Pese a un fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje que invalidó en 2016 las reclamaciones de Pekín sobre la mayor parte del mar de China Meridional, China ha continuado defendiendo su presencia y control en estas aguas ricas en recursos.

Por su parte, el Gobierno de Filipinas ha emitido este mismo viernes una queja formal contra Pekín, según un anuncio de la portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores filipino, Angélica Escalona, recogido por la agencia Bloomberg.

A este respecto, Escalona ha defendido la postura de Filipinas como "una manifestación clara, formal y contundente" de la oposición filipina a la decisión de China.

La respuesta conjunta de Washington y Manila se produce tras la aprobación esta semana por parte del Consejo de Estado chino de una propuesta del Ministerio de Recursos Naturales para establecer una reserva ecológica nacional en Scarborough Shoal --una zona que China denomina isla Huangyan--, según informó un comunicado oficial difundido el miércoles. Sin embargo, Filipinas también reclama soberanía sobre este banco de arena.