China/India.- China acusa a EE. UU. de distorsionar su política para intentar impedir una mejora de los lazos con India

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de China han acusado este jueves a Estados Unidos de distorsionar su política defensiva para intentar impedir una mejora de los lazos entre China e India, tras las tensiones fronterizas entre ambos países durante los últimos años.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha subrayado que "la situación actual en la frontera entre China e India es estable, en líneas generales", antes de subrayar que "los canales de comunicación entre ambas partes funcionan bien", según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Así, ha recalcado que Pekín "se opone a comentarios injustificados sobre este tema por parte de cualquier país", después de que el Pentágono indicara el martes que China "probablemente busca aprovechar la disminución de las tensiones (fronterizas) para estabilizar las relaciones bilaterales y evitar una profundización de los lazos entre Estados Unidos e India".

Los gobiernos de India y China acordaron en octubre "mantener la paz y la estabilidad" en la frontera a pesar de las disputas entre las partes y adherirse al pacto alcanzado hace un año y que establece las actividades de patrullaje en la zona del valle del río Galwan para evitar escaramuzas y confrontaciones.

Las tensiones entre China e India giran, precisamente, en torno al territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado indio de Arunachal Pradesh (noreste), que China considera parte del Tíbet. La Línea de Control Actual (LAC), que sustituye la frontera entre los dos países en esa región, pasa por Ladaj. India, por su parte, reclama el territorio de Aksai Chin, controlado por Pekín.