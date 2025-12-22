China/Japón.- China alerta de una posible nuclearización de Japón: "Traerá más calamidad a la comunidad internacional"

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de China han alertado este lunes de una posible nuclearización de Japón y han aseverado que, en caso de que las "fuerzas de derechas impulsen el desarrollo de armas ofensivas o incluso la posesión de armas nucleares", esto "traerá más calamidad a la comunidad internacional". El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado que el Gobierno chino se encuentra "conmocionado" por las declaraciones realizadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre esta cuestión y su deseo de reformar la Constitución pacifista del país asiático. "China y todos los países amantes de la paz del mundo se mantienen en alerta máxima y se oponen firmemente a las peligrosas tendencias de Japón en materia nuclear", ha lamentado, según informaciones del diario 'Global Times'. "Instamos encarecidamente a la parte japonesa a respetar el Derecho Internacional y su propia constitución, dejar de lado las provocaciones en relación con la posesión de armas nucleares y abstenerse de intentar desafiar el orden internacional", ha recalcado. En este sentido, ha advertido de que "si Japón se atreve a desafiar las normas internacionales, a poner en cuestión la justicia internacional y poner a prueba los límites de la comunidad internacional, no nos lo tomaremos a la ligera".