China/Taiwán.- China critica la visita de una delegación de Japón a Taiwán: "Es una provincia china"

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de China han criticado este lunes la visita de una delegación formada por diputados japoneses a Taiwán, una medida que ha sido duramente criticada por Pekín, que ha reiterado que la isla es "una provincia china" y que "no existe tal cosa como un presidente" taiwanés. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado que se trata de una "provocación" y ha lamentado que estas acciones "contradicen el espíritu" de los acuerdos alcanzados con el Gobierno japonés en el pasado y de los "compromisos de Japón" en materia de política exterior. "Además", ha asegurado, "viola el principio de una sola China". "Nos oponemos firmemente", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'. Dos grupos de diputados japoneses, entre los que se encuentra un exministro de Justicia y un asesor del que fuera primer ministro del país Shigeru Ishiba, se encuentran de visita en Taiwán para reunirse con el presidente, Lai Ching Te. El Ministerio de Exteriores japonés ha aclarado en un comunicado que esta visita se alargará hasta el jueves y que también habrá encuentros con la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi Khim, la expresidenta Tsai Ing Wen, así como con los ministros de Exteriores y de Defensa, entre otros altos cargos.